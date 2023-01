La Cattedrale di Troia, un vero e proprio capolavoro architettonico

Il piccolo paese di Troia ha un patrimonio artistico molto ricco. Qui vi sono tantissimi luoghi di interesse, come il Museo Diocesiano, la Chiesa di San Basilio e Corso Margherita, la via principale dalla quale si diramano numerosi vicoletti caratteristici.

Ma l'attrazione principale, l'edificio che bisogna visitare, è senza ombra di dubbio la Cattedrale. Un vero e proprio capolavoro architettonico, perché racchiude in sé lo stile romanico pugliese con influenze bizantine e orientali. La basilica è dedicata a Santa Maria Assunta, fu commissionata dal vescovo Guglielmo II ed è stata costruita su di un precedente edificio bizantino a partire dal 1106.

Come riportato su Wikipedia, la facciata è larga 19 metri ed è alta 28,5 metri; mentre, dalla soglia all'abside la concattedrale è lunga 54 metri. In totale l'intero edificio si estende per una superficie di circa 1325 m².

Un rilevante luogo di culto a croce latina, simbolo del corpo umano, la cui costruzione è divisa da un cornicione che separa la parte superiore, più leggera, dalla parte inferiore, ravvivata dalla presenza di archi ciechi e semicolonne.

Come riportato su Turismo.it, l'elemento più bello è la facciata con il rosone, per la connotazione simbolica. E' formato da 11 colonnine intrecciate e a loro volta connesse con un gioco di archi che fanno da cornice; suddiviso in undici spicchi decorati con diaframmi traforati diversi tra loro e diversi dalla decorazione degli archi, sono stati create ventidue decorazioni differenti ottenendo l’effetto di un ricamo merlettato.

Le colonnine rappresentano il numero degli apostoli, senza considerare Giuda Iscariota, e poggiano su un cerchio di pietra lavorata a squame, ossia una decorazione che riporta alla mente un serpente che si morde la coda, simbolo di eternità, morte e resurrezione.

Un'altra importante caratteristica è il portale principale interamente in bronzo; questo è, inoltre, diviso in 28 parti che rappresentano ognuna una situazione o un personaggio, tra cui draghi con la bocca aperta che simboleggiano i nemici da sconfiggere e leoni.

Infine, l'interno della chiesa merita di essere visitato in quanto è composto da tre navate divise tra tredici bellissime colonne di marmo.

Fonti: Wikipedia e Turismo.it