Casting per Mediaset: si cercano uomini e donne foggiani per una trasmissione in prima serata

Se avete voglia di metterti in gioco e ritenete di essere i più bravi di tutti in qualche attività o conoscenza (ad esempio musica, cinema, cucina, politica etc), c'è una trasmissione che andrà in onda in prima serata su Mediaset, che potrebbe fare al caso di ciascuno di voi. "Cerchiamo uomini e donne dai 18 anni in poi, che abbiano volti particolari e personalità eccentriche. Persone estrose, irriverenti, che abbiano voglia di mettersi in gioco e abbiano capacità di improvvisazione e rilevante predisposizione all?autoironia".

Le preselezioni, rivolte solo a residenti in Puglia - in particolare nelle province di Foggia, Bari e Bat - avverranno esclusivamente su convocazione telefonica. Gli interessati al casting possono partecipare, inviando la propria candidatura e allegando due foto con i dati anagrafici e il contatto telefonico all?indirizzo castingpugliatv@gmail.com "Sarà ammesso al casting solo chi in possesso dei requisiti su indicati. È possibile candidarsi solo ed esclusivamente tramite mail, le persone selezionate verranno contattate solo in caso di idoneità".