A Vieste arriva la troupe svizzera del film 'Falling': casting aperto per il ruolo della giovane Maria

La produzione cerca una ragazza tra gli 11 e 14 anni, residente in Puglia (preferibilmente della provincia di Foggia). Il set sarà allestito tra settembre e ottobre. Ecco come candidarsi e partecipare

Per il film svizzero 'Falling', che sarà girato a Vieste tra settembre e ottobre, si cerca una ragazza tra gli 11 e 14 anni, residente in Puglia (preferibilmente della provincia di Foggia), per il ruolo di 'Maria'.

"L'esperienza recitativa non è necessaria. Stiamo cercando una ragazzina vivace, spigliata e solare", si legge nell'annuncio del casting. Il film è girato dal regista Samuel Perriard, produzione Catpics AG (CH), Sarah Born, in coproduzione con Helios Sustainable Films e Radiotelevisione Svizzera. Le riprese sono previste tra settembre e ottobre 2021, a Vieste.

'Falling' - Sinossi | Adam ed Helena trascorrono le vacanze estive nel sud Italia con il figlio Finn (14). Come sempre, sono presenti anche il migliore amico di Adam, Matti, sua moglie Elisabeth e il loro figlio Luca. Ogni giorno visitano una spiaggia dove Maria (13) gestisce un ristorante con suo padre. Il presunto idillio crolla quando un giorno Finn sviene ad un tratto. Sebbene sia di nuovo in piedi il giorno successivo, l'incidente sconvolgerà amicizie e relazioni.

Per partecipare al casting | Gli interessati devono inviare una mail con breve video di presentazione max 50 secondi, foto attuali misure e contatti a cadendoilfilm@gmail.com entro e non oltre il 23 giugno 2021. Tutte le candidature al di fuori della regione Puglia verranno cestinate