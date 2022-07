Le cantine Spelonga di Stornara conquistano Roma

Si è da poco conclusa Bererosa 2022, una kermesse incentrata esclusivamente sui migliori vini rosati italiani. Il marilina e il twist rosé delle cantine Spelonga di Stornara hanno strabiliato tutti e si sono confermati grandi protagonisti della manifestazione di villa Appia Antica, a Roma, organizzata da Francesco D?Agostino di CucinaeVini e Valentina Venturato.

I due vini del basso Tavoliere hanno attratto influencer e wineblogger, che ne hanno apprezzato il sapore e gli abbinamenti. Un'occasione ghiotta per confermare il successo del marilina, fresco vincitore della medaglia d?argento al concorso mondiale di Bruxelles.

Soddisfatta Marilina Nappi, titolare delle cantine Spelonga: ?Non è il primo anno che partecipiamo a Bererosa, ma ogni volta riscontriamo un entusiasmo maggiore verso i nostri prodotti. Il marilina ed il twist rosè - dice Nappi - hanno fatto registrare una crescita esponenziale, a riprova della sempre più alta qualità e dell?avvicinamento del consumatore ai vini rosati. Personalmente - aggiunge Nappi - amo il nero di troia come vitigno ed adoro i rosati, un binomio perfetto per esaltare il più possibile le caratteristiche peculiari del marilina, un vino che mi rispecchia in tutto. La nostra Capitanata sta facendo passi da gigante in termini di qualità e sono fiera di essere una rappresentante del nostro territorio".

Da sottolineare, come grande valore aggiunto, la presenza alla kermesse del celebre Massimo Dezi, dell?associazione romana sommelier, nominato ambasciatore del vino 2022 dall?andi 'doc Italy' che, con le sue descrizioni e la sua grande competenza, ha trovato grandi parole d'elogio per i vini stornaresi: ."Essere apprezzati da Dezi - conclude Marilina Nappi - rappresenta un?altra grande vittoria. Il nostro è un lavoro minuzioso, difficile e pieno di imprevisti, ma allo stesso tempo fantastico e ricco di fascino e queste autorevoli attestazioni di stima ci rendono sempre pronti a nuove sfide, con quella grinta che contraddistingue noi donne!?