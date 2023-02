Italy Food Awards: menzione speciale alla 'Cantina Placido-Volpone' di Ordona

La cantina Placido-Volpone di Ordona, continua a mietere successi e a far parlare di sé e della Capitanata.

Stavolta l’azienda della provincia di Foggia, che produce vini pluripremiati, è stata protagonista agli Italy Food Awards, la kermesse che premia le eccellenze italiane e che si è svolta nella splendida cornice di villa ReNoir a Legnano.

La menzione speciale è stata assegnata a Placido-Volpone poiché “da sempre fonda i suoi valori sulla sostenibilità e la qualità dei suoi prodotti e i suoi vini”, protagonisti in tutto il mondo e presenti sulle maggiori riviste economiche, come la rinomata Forbes.

Il premio Italy Food Awards è tra i riconoscimenti più attesi dall’industria agroalimentare italiana, perché si propone di premiare l’impegno e la competenza delle aziende del settore. Prodotto, sostenibilità, packaging e impegno nella diffusione dei prodotti tipici sono i criteri previsti per la valutazione dei candidati. Proprio per le sue caratteristiche di imparzialità e democraticità il premio è patrocinato dal Ministero delle politiche agricole. I partecipanti sono chiamati al rispetto di severi criteri di ammissibilità che vengono verificati dalla selezionata giuria di esperti che ha giudicato la bontà dei prodotti e la loro conformità a quelli messi in vendita.

I vini Placido-Volpone sono i primi al mondo ad adottare la tecnologia Blockchain, che permette di seguire ogni singolo vitigno, dalla nascita alla vinificazione. Si tratta, in pratica, di un database contenente un libro mastro di tutte le transazioni eseguite sin dalla sua creazione, condiviso in piena trasparenza tra gli utenti, senza intermediari, per cui ogni partecipante può verificare la validità della catena delle transazioni.