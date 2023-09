La cantautrice foggiana Diorhà finalista all'Onda Rosa Indipendente di Bologna

Canterà anche foggiano l’edizione 2023 de ‘L’Onda Rosa Indipendente’, il contest tutto al femminile nato come spin-off del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Il 27 settembre, in piazza Lucio Dalla a Bologna, tra le 11 finaliste che si contenderanno il premio, ci sarà anche la cantautrice Diorhà (all’anagrafe Angela Pinto).

Per l’artista foggiana, dunque, continuano le soddisfazioni che hanno costellato questo 2023. Lo scorso giugno, infatti, lo scorso giugno, è stata anche tra i protagonisti della tappa genovese di ‘Palco D'Autore’ dove si è aggiudica una delle targhe ‘Musica e Parole’ con il brano ‘Rivoluzione’, riconoscimento che le vale come pass per la tappa salernitana del 17 settembre.

Il suo punto di forza? “Come artista ho il compito non sempre facile di costruire sogni, regalarli al pubblico con tutta la passione di un cuore innamorato. In un'evoluzione costante, forte e fragile al contempo” scrive sulla sua pagina facebook.