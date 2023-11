Prima la paura, poi le lacrime di gioia per il lieto fine: due turisti francesi riabbracciano il loro cane

Ieri pomeriggio 11 novembre una coppia di francesi in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, dopo aver visitato il centro storico della cittadina di San Pio, hanno vissuto una disavventura che per fortuna si è trasformata in una favola a lieto fine. A causa dello scoppio di alcuni petardi - così come ha raccontato sui social Alberto Valente Pietroboni - il loro cane è fuggito.

A quel punto hanno contattato su Facebook l'associazione Legambiente Lo Sperone: "Abbiamo fatto girare la foto e l'appello e in pochi minuti decine e decine di cittadine/i hanno condiviso e segnalato il cane in varie parti della città. Dopo svariati giri lo abbiamo ritrovato insieme a Luigi Placentino" racconto Alberto.