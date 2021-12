Bianca, la mamma salvata dagli infermieri: ha partorito 10 cuccioli nella postazione del 118 di Troia

Se non fosse stato per l'intervento degli infermieri della postazione del 118 probabilmente Bianca e i suoi cuccioli non avrebbero superato la notte. A raccontare la storia a lieto fine è Serena, infemiera, con un lungo post sui social. "Buongiorno, mi chiamo Bianca, vivo a Troia, ho poco più di 8 mesi. Il 9 dicembre è successa una cosa strana. Stavo male e non capivo cosa stesse succedendo. Mi sono riparata vicino ad una porta da cui entravano ed uscivano persone in arancione. Faceva freddo e io stavo male. Ad un certo punto ho sentito di dover spingere e poco dopo ho conosciuto il mio primo cucciolo, proprio lui. Allora queste persone vestite in arancione mi hanno dato un posto più caldo in cui partorire. Dalle 10 alle 22 ho continuato a dare alla luce piccoli topini e con l'aiuto amorevole di queste persone sono nati 10 bellissimi cucciolotti. Conoscendo la mia storia, una coppia generosa si è innamorata di me e ha deciso di adottarmi. Appena avrò svezzato i miei piccoli andrò a casa con loro. Nel frattempo, però, non sappiamo dove andare perché la mia futura famiglia non ha la casa adatta ad ospitarci tutti e il posto che mi ha accolta per partorire è un luogo in cui le persone in arancione lavorano per salvare altre vite. Per favore aiutatemi a trovare un posto caldo in cui prendermi cura dei miei piccoli finché ne avranno bisogno e finché non troveranno anche loro una famiglia che li ami".