Cancro al seno, parte da Foggia la social challenge sull'importanza dello screening

"Ogni seno ha una storia e lo screening te la può raccontare". È questo lo slogan della social challenge lanciata dall’associazione Agata di Foggia per sensibilizzare nei confronti della prevenzione del cancro al seno. Tutto parte da un murales che la street artist SteReal (all’anagrafe Stefania Marchetto) ha realizzato lo scorso marzo al civico 56 di via Lucera. Raffigura una donna – Sant’Agata, la protettrice del seno – che porge un vassoio con sopra due margherite rosa. L’associazione foggiana, al grido di battaglia "non farti mettere al muro e agisci", invita le donne a condividere il post con la foto dell’opera d’arte e l’hashtag #nonfartimetterealmuro, e a taggare le proprie amiche.

“La nostra missione è sensibilizzare quante più donne possibili sull’importanza dello screening mammografico” si legge nel post. Un modo indubbiamente diverso di fare informazione, figlio dei tempi ormai cambiati che usano i social come mezzo (spesso molto efficace!) di comunicazione. E infatti il post ha avuto diverse condivisioni, e c’è stato addirittura chi ci ha voluto ‘metterci la faccia’ postando una propria foto davanti al murales. E il messaggio è rimasto lo stesso.

In realtà si tratta di una campagna nazionale, che ha visto la città di Foggia raccogliere per prima la ‘sfida’. “E’ una vera e propria chiamata alle armi per le associazioni e tutti gli street artist italiani – si legge sul sito di ‘Europa Donna’ (associazione promotrice dell’iniziativa) – a interpretare in modo inedito e moderno Sant’Agata, la Santa protettrice del seno. Attraverso questa arte popolare e molto diretta, la sua effige vuole rappresentare l’amica che ti ricorda di fare i controlli, la sorella che ti accompagna ai controlli, la zia che ti supporta. La missione è quella di realizzare tanti murales che rappresentano una moderna e contemporanea Sant’Agata, ormai simbolo, laico e universale, che ricordi quanto è importante prendersi cura del proprio seno, quasi un monito ad aderire agli screening mammografici organizzati”.