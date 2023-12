No ai botti di fine anno, appello per un Capodanno solidale con i quattrozampe: "Segnale di civiltà"

‘Festeggiare, senza spaventare’ è il claim della campagna lanciata dall’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Simona Mendolicchio, con delega al randagismo, che dice no ai botti di fine anno, per salvare gli amici a quattro zampe.

“Si avvicina la sera del 31 dicembre, che per noi è la festa più bella, divertente e spensierata dell’anno, ma per gli animali domestici è un incubo”, osserva l’assessora veterinaria che punta a sensibilizzare le famiglie foggiane, con e senza un animale domestico, per eliminare i botti allo scoccare della mezzanotte, che spaventano e traumatizzano cani e gatti, come ben sanno i proprietari.

Auspica un Capodanno solidale con gli amati pet. “Un appello al buon senso e una piccola manifestazione di gratitudine per animali che trasmettono amore, affetto, riconoscenza in maniera totale e incondizionata, e sono una compagnia preziosa per tante persone sole e di giochi per tanti bambini – afferma Simona Mendolicchio - Sarebbe un importante segnale di civiltà e rispetto, in linea con la natura solidale della nostra città, e con la 'rivoluzione della normalità' che l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Aida Episcopo intende avviare per restituire a Foggia un’immagine e un racconto degni della sua umanità e del suo spessore. Il denaro riservato all’acquisto di fuochi d’artificio fragorosi potrebbe essere destinato a iniziative solidali, e sarebbe un modo ancora più significativo di festeggiare l’arrivo del nuovo anno”.