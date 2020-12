I cani non si regalano. Si adottano, per tutta la vita

In un periodo dove le richieste di cuccioli sono frequenti, è necessario ricordare che i cani non sono oggetti da regalare a Natale per disfarsene alla prima difficoltà. Si adottano, consapevoli che sarà per sempre.

Ogni cane ha delle esigenze etologiche che vanno rispettate, è necessario impegnarsi per far si che la relazione funzioni e che sia felice, per noi e per il nostro compagno a quattro zampe.

Per adozioni consapevoli siamo a vostra disposizione nel canile Municipale di Foggia. Ogni adozione riceverà una consulenza gratuita da parte di un Educatore cinofilo con approccio cognitivo.

Mascotte dell’iniziativa non è uno dei nostri innumerevoli cuccioli, ma Daffy, una cagnolina con un carattere speciale che farebbe ricredere tutti coloro che chiedono taglie piccole. Adottate anche gli adulti e gli anziani, meritano anche loro una famiglia, sanno amare in un modo sconvolgente.