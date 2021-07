Sabato 10 luglio all'insegna della solidarietà per la comunità di Torremaggiore. Torna la quarta edizione di 'CamminAvis': l'iniziativa per sensibilizzare al tema della donazione del sangue

La locale sezione Avis in collaborazione con il Conad e l'A.s.d Running Cub Torremaggiore ha organizzato la quarta edizione di 'CamminAvis', l'iniziativa volta al tema della donazione del sangue. Una camminata non competitiva di circa 4 km dislocata per le vie del paese.

In un momento particolare, l'estate, in cui accresce il fabbisogno di sangue l'iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Annamaria Lamedica e da tutto il direttivo che si è adoperato nell'organizzazione della stessa, ha visto la partecipazione di oltre 100 persone. Segno tangibile dell'importanza attribuita a tale gesto e della potenzialità sinergica tra le varie realtà imprenditoriali ed associazioni unite da un unico 'fil rouge' della solidarietà.

'Il sangue non va mai in vacanza: prima di partire dona'.