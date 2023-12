Cameron Diaz sceglie una cantina foggiana per la sua linea di vini biologici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Cameron Diaz, famosa attrice e modella statunitense, ha scelto i vini biologici delle Cantine Losito per la sua linea di vini Avaline da commercializzare negli Usa.

Tra i suoi successi sul grande schermo ci sono The Mask con Jim Carrey, Tutti pazzi per Mary con Ben Stiller, Charlie's Angels, passando per Bad Teacher - Una cattiva maestra con Justin Timberlake ed il più recente Il procuratore con Brad Pitt.

Nel 2018 decide di prendersi una pausa dai riflettori per dedicarsi anche alla sua attività vinicola creando, insieme all'imprenditrice della moda e del make-up Katherine Power, la linea di vini Avaline.

La filosofia alla base dei vini che portano la loro firma è di essere biologici, senza pesticidi residui, vegan-friendly e senza l’aggiunta di zuccheri, coloranti o concentrati artificiali. Nelle Cantine Losito Leonardo di Foggia, Cameron e Katherine hanno ritrovato i valori, i profumi, i sapori e lo stile di produzione che cercavano, tanto da decidere di ampliare la linea di vini a loro marchio comprendendo per la prima volta un produttore Italiano.

Cantine Losito è un'azienda vitivinicola familiare da tre generazioni, con 60 ettari in biologico, tra i pionieri in Puglia di questa pratica. La filiera, dalla vigna alla bottiglia, è seguita integralmente dagli enologi Leonardo e Giovanni Losito, motivo per cui è anche parte della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI).

Nonostante la Puglia sia famosa prevalentemente per i suoi vini rossi, come il Primitivo, il Negroamaro e il Nero di Troia, le imprenditrici statunitensi sono state positivamente sorprese dai vini bianchi prodotti nell'Alto Tavoliere delle Puglie, al confine col promontorio del Gargano. In particolar modo hanno apprezzato la Falanghina e il Fiano, due varietà d'uva spesso associate alla Campania ma coltivate tradizionalmente anche nel nord Puglia dal 1300 D.C.

Lo staff di Avaline è prettamente femminile, quindi Cameron e Katherine hanno apprezzato anche la presenza in Cantine Losito di Aurelia e Lucia Losito nel reparto vendite ed export.

Per l'Italian Bianco di Avaline, la famiglia di enologi Losito ha quindi creato un attento blend di vino Falanghina e Fiano così da esaltare le note agrumate, floreali e tropicali che queste uve sprigionano in questo territorio, ottenendo un vino fresco, complesso e minerale al palato che ricorda un viaggio tra i mari ed i monti del Gargano.

Questo particolare blend sarà disponibile esclusivamente in Usa, con etichette a marchio Avaline recanti ognuna l'autografo delle fondatrici.

In Italia potrete comunque trovare singolarmente sia Fiano che Falanghina a marchio Cantine Losito, così da poter assaggiare al meglio il connubio tra territorio, varietà d'uva e stile del produttore. www.cantinelosito.it