La legalità entra nelle scuole di San Severo con il calendario

E’ stato distribuito nelle scuole cittadine, a beneficio degli studenti che frequentano le scuole di San Severo, il calendario della Legalità 2022. “Un’idea importante su un argomento delicato e particolarmente caro, un tema su cui vale la pena di continuare a lavorare in maniera proficua e spendere energie. La cultura della legalità ed il suo rispetto va incentivata e promossa come concetto soprattutto nelle nuove generazioni per sconfiggere omertà e rassegnazione e creare una comunità futura migliore di quella attuale” dichiarano il sindaco Francesco Miglio e gli assessori Celeste Iacovino, Luigi Montorio e Simona Venditti, che seguono rispettivamente le deleghe alla Cultura, Legalità e Politiche Sociali. La realizzazione di un calendario sull'argomento è stata proposta da Felice Miranda e si è concretizzata nello stile inconfondibile ed efficace del giovane disegnatore, grafico e comunicatore Domenico Miglio. Ogni mese del calendario propone un disegno su di un tema specifico ed è collegato ad una citazione e ad una ricorrenza.