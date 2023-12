Riecco il calendario letterario della Farmacia 'Padre Pio': il protagonista è Joseph Tusiani

Come di consueto, anche quest'anno torna il calendario letterario della farmacia 'Padre Pio' di San Marco in Lamis, diretta dalla dott.ssa Nella Formica e da Luigi Villani, interamente dedicato, in occasione del centenario della sua nascita, al poeta dei due mondi Joseph Tusiani.

Il calendario, dal titolo 'Il filo della memoria e della nostalgia', è introdotto da una testimonianza inedita di Marguerite Zappa, musicologia, che nel lontano 1960 ascoltò le lezioni di Tusiani su Dante al Lehman College di New York. Si incontrarono dopo quarant’anni, divenendo sua fedele collaborarice. A lei si devono la conservazione delle oltre duemila poesie scritte da Tusiani dopo l’ictus.

Il calendario, curato da Antonio Motta, racconta con fotografie inedite dell’epoca l’infanzia e l’adolescenza del poeta fino alla partenza per l’America.

La distribuzione del prezioso calendario, coinciderà con l'inaugurazione, nei locali della farmacia, di una biblioteca di testi locali e non donati da Antonio Motta, che potranno essere presi in prestito per favorire la lettura. Poiché, come si legge sul cartiglio apposto sul frontespizio della bibliotechina “la lettura è un potente farmaco che mantiene giovane la mente e la memoria”.