In uscita il nuovo calendario della 'Farmacia Padre Pio', quest'anno nel segno della devozione popolare

Anche quest'anno la 'Farmacia Padre Pio' di San Marco in Lamis della dott.ssa Nella Formica, rinnova l'appuntamento con il calendario scritto dal Prof. Antonio Motta. Il tema del 2023 è la devozione popolare, fortemente viva nel paese dei due Conventi.

Alla documentazione delle processioni tradizionali, il calendario presenta le suggestive edicole votive cresciute spontaneamente lungo la via francigena che portava i pellegrini alla grotta dell'Arcangelo Michele.

Non meno preziosa, è la sezione di alcune immagini di Santi come la litografia ottocentesca di San Leonardo stampata a Napoli con il cartiglio che si venera nella chiesa dell'Addolorata in San Marco in Lamis e un San Michele inciso da Giuseppe Iannantuoni che operava a Foggia nella seconda metà dell'Ottocento.