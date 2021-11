Un calendario di cani e gatti per aiutare i randagi sul Gargano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Siamo pronti per regalarvi per il 4° anno consecutivo altri 365 giorni in compagnia delle palle di pelo adottate nel 2021 (e non solo) da Rodi Garganico e a di Vico del Gargano.

Il calendario 2022 dell'associazione 'Mi fido di te' sarà ancora più simpatico, audace, ricco di notizie, ricette e promemoria del solito, perchè l'unione fa la forza e la condisce di simpatia ed allegria! In più, conterrà una sorpresa-ricordo per tutti i partecipanti del contest fotografico 2021 '365 giorni di coccole'.

Non perdetevelo, se volete regalatelo agli amici amanti degli animali: con un'offerta minima di 10 euro (costi di spedizione a nostro carico) contribuirete a nutrire e curare per un altro anno i pelosetti che ancora aspettano adozione, quelli ancora in strada e nel nostro rifugio.

Prenotate con un messaggio via whatsapp ai numeri 377.5911840 375.6920885 (le info sul pagamento verranno indicate in priv al momento della prenotazione). Oppure presso il nostro friend shop 'Pet's house di D'Apolito Giovanna a Cagnano Varano'.