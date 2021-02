Antonella, papà Lorenzo e Sipontina. A 'C'è posta per te' una storia complicata ma a lieto fine: "Maria apri la busta"

Ieri sera nella puntata andata in onda a C'è Posta per Te di Maria De Filippi, è andata in onda la storia di un rapporto complicato tra Lorenzo, padre e figlia, e Maria Siponto, seconda moglie di lui. La busta si è aperta