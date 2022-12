"Buongiorno Alexa": la Puglia è la regione d'Italia ad averlo detto più volte

Alexa – che quest’anno ha festeggiato il suo quarto compleanno – è entrata in così poco tempo nelle case e nel cuore degli italiani, che sembrano non poter più rinunciare all’assistente vocale di Amazon per organizzare in modo semplice la propria quotidianità, risparmiare tempo e intrattenersi.

Lo sanno bene i pugliesi: in Puglia è stato infatti registrato un aumento sia degli utenti attivi che hanno utilizzato Alexa nel 2022 (+30% rispetto al 2021) - con un picco nella provincia di Barletta-Andria -Trani del 36% - sia delle interazioni generate (+48%), per un totale regionale di oltre 388 milioni di interazioni, di cui quasi 232 milioni solo a Bari e più di 53 milioni a Taranto. A supporto nei numeri ci sono le volte in cui gli utenti pugliesi hanno detto “Buongiorno” ad Alexa: ben più di 1 milione.

Alexa aiuta a tenere sotto controllo la produttività e l’organizzazione. Dai timer, alle sveglie e ai promemoria fino alla gestione di calendari e note. Queste funzionalità di Alexa sono tra le più amate e utilizzate: lo dimostrano gli utenti della provincia di Lecce che nel 2022 hanno impostato tramite Alexa l’84% di timer in più rispetto all’anno precedente, seguiti da brindisini (+79%) e dai foggiani (+78%).

Svegliarsi con Alexa sta invece diventando un vero e proprio trend a Brindisi: nel 2022 sono state impostate tramite Alexa il 77% in più di sveglie rispetto allo scorso anno.

Alexa può trasformare ogni abitazione in una Casa Intelligente attraverso il controllo vocale di dispositivi compatibili come luci, prese e telecamere. Anche in Puglia è una tendenza sempre più amata dagli utenti, i quali hanno generato oltre 63 milioni di interazioni relative alla Casa Intelligente e, inoltre, 26 milioni eseguite tramite routine, risparmiando ulteriore tempo e raggruppando una serie di azioni senza doverle richiedere ogni volta singolarmente.

È infatti possibile impostare le routine sull’App Alexa e personalizzare i comandi per dire, ad esempio, “Alexa, vado a letto” e impostare Alexa affinchè spenga tutte le luci di casa, oppure accendere i dispositivi al tramonto o in orari specifici.

“Alexa, riproduci Farfalle”. Con Alexa e Amazon Music è possibile scegliere i brani, gli artisti, le stazioni radio o i generi che si preferiscono in base ai propri gusti e momenti della giornata, usando semplicemente la voce. Le interazioni con la musica eseguite in Puglia sono oltre 145 milioni.

Gli utenti pugliesi vanno molto d’accordo in fatto di musica: Farfalle di Sangiovanni ha fatto scatenare proprio tutti nel corso nel 2022, così come Shakerando del celebre Rhove. Fa invece discutere 'Dove si balla' di Dargen D'Amico, tra le preferite in Puglia.