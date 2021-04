Tolleranza zero ai nemici degli animali nel Foggiano: una lettera anonima per punire chi li maltratta, tortura e uccide

La Lega Nazionale per la Difesa del cane Vieste, ha istituito il 'Box della Legalità'. Attraverso una lettera, in totale anonimato, sarà possibile segnalare tutto ciò che di illegale si fa con gli animali: dal taglio delle orecchie alle trappole per cinghiali e bracconaggio in genere, ai cani legati, agli animali maltrattati, abbandonati, uccisi. Tutti i cittadini potranno segnalarlo indicando il tipo di reato, il nome di chi lo ha commesso e gli eventuali complici, il luogo (meglio se con geolocalizzazione), la data e l'ora in cui è avvenuto il fatto ed eventuali dettagli

La Lega del cane - previa verifica delle informazioni - provvederà a comunicare le segnalazioni alle autorità competenti che potranno accertare il fatto e assicurare alla giustizia le persone che lo hanno commesso.

Basterà inviare la segnalazione a Lndc 'Box della Legalità' in contrada Celle 35, 71019 Vieste.