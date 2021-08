La borsa frigo si può portare nei lidi: i gestori non possono vietare ai clienti il consumo di cibo e bevande portati da casa

L’ordinanza balneare della Regione Puglia parla chiaro: all’articolo 4 delle prescrizioni sull’uso del demanio marittimo, alla lettera F, si legge che è vietato accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate, ma è sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all’ambito pubblico.

Sembrerebbe invece che alcuni lidi delle coste foggiane e pugliesi vietino l’ingresso della borsa frigo o comunque la portare alimenti da casa obbligando i bagnanti a consumare presso la struttura.

Inoltre sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l’ambiente marino, durante il periodo ordinariamente riservato alla balneazione, è vietato l’utilizzo di materiale monouso per alimenti (piatti, bicchieri, posate, cannucce) che non sia realizzato in materiale biodegradabile e compostabile.