Lotteria Italia, due biglietti vincenti venduti in provincia di Foggia: a Milano il primo premio da 5 milioni

Sono due i biglietti di terza categoria vincenti della Lotteria Italia (tra i 190 estratti) venduti nella provincia di Foggia. Si tratta dei biglietti serie D Numero 057135 venduto a Manfredonia e serie M 150927 venduto a Monte Sant'Angelo. Entrambi fruttano 20mila euro ai fortunati vincitori.

In totale sono dieci i biglietti di terza categoria estratti in Puglia. Ai due di Capitanata, si aggiungono quelli di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Andria, Bisceglie, Modugno, Polignano a Mare, Giovinazzo e Triggiano.

L'estrazione finale è avvenuta nella serata di ieri durante la puntata speciale di 'Affari tuoi', condotta da Amadeus e in onda su Rai Uno. I cinque premi principali sono stati associati ai pacchi dei cinque vip ospiti: Stefano Accorsi (simbolo ferro di cavallo), Iva Zanicchi (Cornetto rosso), Lillo, Francesco Paolantoni (Quadrifoglio) e la foggiana Maria Chiara Giannetta (Coccinella), alla quale è stato abbinato il pacco da 2,5 milioni.

Il primo premio da 5 milioni (abbinato al pacco di Iva Zanicchi) è andato a un biglietto estratto a Milano. Nel Salernitano il secondo premio da 2 milioni e mezzo. Fanno festa anche le province di Pavia, Brescia e Rimini.

In totale sono stati attribuiti 210 premi, ovvero 15 in più rispetto alla scorsa edizione, per un importo complessivo di 17 milioni e 420mila euro (leggi l'elenco completo).

Lotteria Italia 2024: i biglietti vincenti di prima categoria

I numeri dei biglietti vincenti milionari della Lotteria Italia 2023 sono:

PRIMO PREMIO DA 5 MILIONI: F306831 (venduto a Milano)

SECONDO PREMIO DA 2,5 MILIONI: M382938 (venduto a Campagna - Salerno)

TERZO PREMIO DA 2 MILIONI: I191375 (venduto ad Albuzzano - Pavia)

QUARTO PREMIO DA 1,5 MILIONI: C410438 (venduto a Roncadelle - Brescia)

QUINTO PREMIO DA 1 MILIONE: N454262 (venduto a Montescudo Monte Colombo - Rimini)

Lotteria Italia 2023 2024: biglietti vincenti di seconda categoria

Ecco i numeri dei 15 biglietti vincenti di seconda categoria (qui elenco completo) estratti nella sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del valore di 100 mila euro ciascuno, sono:

P 192527 venduto a QUARTU SANT’ELENA (CA)

M 245885 venduto a PIETRASANTA (LU)

F 131600 venduto a POLESINE ZIBELLO (PR)

F 214883 venduto a TRIESTE (TS)

D 393404 venduto a CALDARO SULLA STRADA DEL VINO (BZ)

I 466701 venduto a CIVITELLA VALDICHIANA (AR)

I 257605 venduto a NAPOLI (NA)

I 063968 venduto a PIACENZA (PC)

N 200785 venduto a EBOLI (SA)

L 207346 venduto a OTTAVIANO (NA)

C 071644 venduto a CATANIA (CT)

M 404056 venduto a ROMA RM P 244070 venduto a FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

M 462363 venduto a ROMA (RM)

L 327933 venduto a SALACONSILINA (SA)