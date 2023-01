Lotteria Italia: tre biglietti vincenti venduti nel Foggiano, cinque milioni a Bologna

Tra i 180 biglietti di terza categoria vincenti della Lotteria Italia, estratti venerdì 6 gennaio, tre sono stati venduti in provincia di Foggia e portano a casa, ciascuno 20mila euro: si tratta del tagliando M 201323 venduto a Cerignola, G 393980 venduto a Foggia e C 315556 venduto a Monte Sant'Angelo. Adelfia, Lecce e tre premi a Bari completano il bilancio delle vincite in Puglia.

I biglietti staccati in Puglia sono stati 250.400, il 5,6% in meno rispetto all'edizione di un anno fa. Come riporta Agipronews, la prima per vendite rimane Bari, con 81mila biglietti (-5,5%), seguita da Foggia a 52.260 (-2%) e Lecce con 45.200 (-12,8%). In controtendenza la provincia di Barletta, dove le vendite sono cresciute del 5,4% grazie ai 26.620 biglietti acquistati, mentre a Taranto ne sono stati venduti 25.510 (-6,4%). Chiude Brindisi (19.810, -8,8%).

I biglietti di seconda categoria

Tra i 10 biglietti vincenti di seconda categoria del valore di 50mila euro, nessuno è stato venduto in Capitanata: si tratta dei biglietti serie D 367432 Palermo, F 328148 Monte San Savino, P 005315 Tortoreto, A 265781 Parma, O 309242 Medesano, B 197669 Benevento, D 229592 Jesi, C 442658 Caorle, D 357293 Frosinone, D 054762 Vallata.

I primi cinque biglietti vincenti

Il primo premio da 5 milioni di euro serie D numero 271862 è stato vinto a Bologna ed è stato venduto nella rivendita di via Isabella Andreini. La dea bendata si è fermata di nuovo in Autogrill - segnala Agimeg - facendo vincere ad un fortunato giocatore romano il premio da 2,5 milioni di euro. Il biglietto L 486158 è stato venduto infatti all’Autogrill Tiburtina Sud Oil, sulla tangenziale dell’A24 a Roma. Quello da 2 milioni in via Palombarese 358 a Fonte Nuova: è il tagliando serie L 349605. Il premio da 1,5 milioni E 004737, è stato venduto invece nella rivendita di Piazza Giovine Italia a Roma. Doppio colpo vincente in autostrada, visto che anche il premio da 1 milione di euro - biglietto serie e numero L 492408 - è stato venduto sull’A1 Milano-Napoli, al km. 114.100, nell’Autogrill San Martino Grill a Parma.