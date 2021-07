La 'Valigia dei Libri' che contrasta lo stigma della salute mentale arriva a San Marco La Catola

Custodiranno la valigia, gestiranno prestiti e rientri dei libri, terranno in ordine il materiale in dotazione e daranno anche dei consigli sulla scelta del volume più adatto da leggere. Spetterà a loro, dunque, il compito di custodire la 'Valigia di Libri' e di favorire la promozione della lettura dei bambini tra i 3 ed i 13 anni della comunità di San Marco La Catola.

Domenico e Carlo sono due degli ospiti di Casa per la vita 'Brecciolosa', la struttura residenziale socio-sanitaria gestita dalla cooperativa sociale Sicura che accoglie persone con difficoltà psicosociali.

Insieme agli altri ospiti, nella giornata di ieri, hanno accolto la 'Valigia di Libri' messa a disposizione dalla Biblioteca di 'La Magna Capitana'.

Si tratta di una vera e propria valigia con rotelle, in legno colorato, che contiene circa 60 titoli, selezionati tra le migliori proposte per i giovani e giovanissimi lettori. L’iniziativa nasce al termine di 'Ci vuole un fiore: letture gentili', l’attività di promozione della lettura ad alta voce a distanza nata e sviluppata nei mesi scorsi dalla collaborazione tra la Biblioteca 'La Magna Capitana' e Casa per la vita 'Brecciolosa'. "Si tratta anche di un’occasione per coinvolgere gli ospiti in modo attivo e partecipativo, creando relazioni con il tessuto sociale del luogo. Le Biblioteche, infatti, sempre più, sono chiamate a svolgere un’attività di connessione e di relazione con le altre realtà presenti sul territorio" ha detto Gabriella Berardi, Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia.

Il progetto, che si è svolto con incontri settimanali online, è stato condotto dalle bibliotecarie che si occupano di promozione della lettura. Gli incontri, progettati e realizzati con il supporto dell’équipe interna di Casa per la Vita 'Brecciolosa', hanno proposto letture di brani scelti da romanzi, saggi, albi illustrati, poesie, testi di cucina e di viaggio, per poi confrontarsi insieme su vari argomenti. Ora, però, saranno proprio gli ospiti della struttura ad essere Bibliotecari per tutta l’estate e la 'Valigia di libri' sarà custodita direttamente da loro fino al mese di settembre "Dopo il percorso di lettura che abbiamo fatto insieme – ha spiegato Milena Tancredi, responsabile della Biblioteca dei Ragazzi - abbiamo ritenuto opportuno ed importante coinvolgerli in questa iniziativa in cui saranno protagonisti, diventando Bibliotecari, offrendo consigli di lettura ai bambini, gestendo il prestito ed il rientro dei libri". Un’occasione, quindi, per promuovere una cultura inclusiva, per valorizzare le diversità e contrastare lo stigma della salute mentale e la marginalità sociale.

Casa per la Vita 'Brecciolosa', infatti, è una struttura con sede a San Marco La Catola e gestita da Sicura che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale, prive di validi riferimenti familiari o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociolavorativo.