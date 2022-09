L'Inner Wheel Club di Foggia a sostegno del Policlinico: serata di beneficenza per l'acquisto di un sanificatore

Serata di beneficenza organizzata dall’Inner Wheel Club di Foggia, presieduto dall’avv. Irene Bonassisa, in favore del Policlinico di Foggia. L’evento si è tenuto lo scorso 23 settembre, al Tennis Club, nell'ambito del progetto Environment Protection From Pathogenic Microorganisms ‘La Vita in un soffio d’aria’.

La mission della serata è stata una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di un dispositivo medico altamente tecnologico per la sanificazione e disinfezione degli ambienti ospedalieri atta a prevenire e/o eradicare la formazione o la presenza di agenti patogeni dannosi per la salute umana, virus, batteri, spore, funghi, migliorando le condizioni microbiologiche dell'ambiente trattato.

Il dispositivo è in grado di disinfettare ogni tipo di ambiente confinato in pochi minuti. Il trattamento di disinfezione per aerosolizzazione avviene attraverso l'utilizzo dell'atomizzatore Ds e Ds 2.0., apparati registrati presso il Ministero della Sanità. Il processo avviene per saturazione dell'ambiente e garantisce quindi, con la generazione di una aerosolizzazione molto sottile ed omogenea, un'azione a 360° gradi su qualsiasi superficie ambientale e sulle superfici dei dispositivi presenti nell'ambiente.

Test di laboratorio hanno dimostrato un'efficacia del trattamento in ogni ambiente superiore a qualsiasi altro metodo usato sino ad oggi. Il macchinario montato su supporto mobile sarà facilmente trasportabile da un reparto all'altro e sarà dotato di un computer per controllare, programmare e gestire da remote l'attiva della sanificazione ambientale.

Un nuovo progetto in favore del Policlinico di Foggia, a poche settimane di distanza da quello per la Struttura Semplice Dipartimentale di Oncologia Medica e Terapia Biomolecolare Universitaria, diretta dal prof. Matteo Landriscina, che è la prova tangibile della particolare attenzione che l'associazione Inner Wheel di Foggia ripone da sempre nei confronti del sistema sanitario locale.