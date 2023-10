Barbie visita Foggia, incuriosita dalle sue bellezze nascoste

Gabriele Del Buono e Pietro Mella raccontano il nostro territorio in un modo del tutto nuovo con l’aiuto della nota e amata bambola bionda, attraverso il progetto #Barbieintown. Sul canale social Instagram con la loro collezione di bambole hanno visitato già metà cittadine della Puglia, tra cui anche Vieste e Rodi Garganico, ma anche Assisi, Caserta, Napoli, Perugia ed altre città d’Italia.

Barbie durante i suoi viaggi ha visitato i monumenti più significativi di Foggia, offrendo ai suoi followers un tour che partiva dalla Cattedrale, dedicata a Santa Maria dell’Assunta, e che custodisce l'effige della Madonna dei Sette Veli. Si è potuto avvistare Ken a Palazzo Dogana, e ancora Barbie davanti la Chiesa delle Croci, a Borgo Croci. Ha scelto di passeggiare al parco urbano Karol Wojtyla rinfrescandosi dalle calde giornate foggiane. Il suo tour è continuato per Palazzo dell’Acquedotto, Piazza Cavour, passando per la Fontana del Sele e via Vincenzo Lanza. È andata a curiosare anche alla Chiesa di Maria Santissima della Misericordia e al Teatro Giordano che continua a intrattenere i foggiani con opere di prosa e festival musicali. Barbie, affiancata da Ken, ha continuato la sua passeggiata per il centro di Foggia attraversando Porta Arpana passando per la Chiesa di San Domenico e Piazza Giordano, arrivando fino a Piazza Italia dov’è presente un monumento dedicato ai caduti nella Grande Guerra. Grande curiosità hanno suscitato il Museo Civico e la pinacoteca comunale la quale ospita spesso mostre, conferenze, incontri musicali e letterari, ma privilegia le attività concernenti l’educazione museale puntando su una fitta frequentazione da parte delle scuole di ogni ordine e grado. Come molte altre città d’Italia, anche Foggia è ricca di street art. In via Giovanni Bovio è possibile ammirare “Urban tales project”, un progetto nato oltre dieci anni fa dal bando nazionale Giovani Energie in Comune, il quale si è classificato al secondo posto su oltre settanta partecipanti provenienti da tutta Italia.

Barbie ha visitato anche lo splendido mare delle coste del Gargano, in particolare Rodi Garganico, San Menaio e Vieste.