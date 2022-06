Al via il format 'Balconi d'Amore': 25 serenate per il nuovo romanticismo possibile

È in arrivo 'Balconi d'Amore', il format che darà l’occasione a pochi fortunati di dedicare una serenata speciale alla persona amata. Non deve essere necessariamente rivolta al partner. Balconi d’Amore è aperto alle più svariate forme d'amore: ci si aspettano dediche dai figli ai genitori, agli amici più cari o al proprio animale da compagnia. Il progetto, che è alla sua prima edizione, è rivolto a chiunque, senza limiti di età, razza, genere.

Come partecipare? Basta candidarsi sul portale www.balconidamore.it proponendo la propria idea di serenata che verrà interamente organizzata dallo staff di Balconi d’Amore e realizzata grazie all'apporto dei Comuni partecipanti e degli sponsor (JrStudio Cinema, RM services, Radio Irene, Arcigay, Arcigay “Le bigotte” Foggia, Foggia Città Aperta, Borgo Turrito, Rebeers, Città del Cinema).

La serenata richiesta non è necessariamente una canzone, si può anche leggere una lettera scritta di proprio pugno o dare sfogo alle proprie doti più strambe per fare colpo su chi la riceverà. Grazie all’aiuto dello staff di Balconi d’Amore, le persone selezionate saranno sicure di fare la dedica nella forma giusta per loro.

Solo 25 saranno i fortunati che potranno vivere questa esperienza unica. Il solo criterio di selezione è l’amore: saranno le storie che verranno raccontate in fase di selezione a dare l’unica motivazione per essere selezionati.

Ma c’è un’altra protagonista di ogni serata: la canzone “Sona chitarra mia” dei Tarantula Garganica, che farà da colonna sonora alle “serenate”. Il videoclip della canzone sarà girato questa estate in corrispondenza delle serenate e protagonista del video sarà un noto attore il cui nome, per il momento, resta top secret. Quindi, alcuni dei partecipanti potranno condividere il “balcone” con questo artista misterioso. Le altre serenate verranno comunque fotografate, riprese e inserite nel videoclip.

Le serenate saranno veri e propri eventi pubblici, inseriti nei cartelloni estivi dei comuni del Gargano che metteranno a disposizione i loro balconi più belli. Saranno delle feste dell'intero paese, con musica, intrattenimento, gadget, mini serenate improvvisate, nonché puro divertimento.

I comuni coinvolti finora sono Mattinata, San Nicandro Garganico, Apricena e San Marco in Lamis, ma a breve se ne aggiungeranno altri. Non è necessario essere residenti nei comuni partner, la partecipazione è aperta a chiunque ed è gratuita. Il portale è online e il contest è aperto fino al 30 giugno.