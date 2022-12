Sorpresa al carcere di San Severo: Babbo Natale consegna doni ai figli dei detenuti durante l'ora del colloquio con i familiari

Babbo Natale è arrivato nel carcere di San Severo. È stato lui in persona a consegnare i regali ai figli dei detenuti durante l'ora di colloquio con il loro papà. Un momento di quotidianità mancata dietro le sbarre, ricreata dalla direzione dell'area educativa e sicurezza. Lo scorso giovedì 29 dicembre, per alcuni bambini è stata una giornata di vera festa nella

Casa Circondariale di San Severo.

Il progetto 'Babbo Natale in Libertà' è stato proposto e organizzato dall’associazione culturale “La Coperta” per sostenere le famiglie dei detenuti con particolare attenzione ai minori, partendo dal presupposto che l’uomo non è mai riconducibile solo al suo errore ed è dalla famiglia che parte la motivazione al cambiamento e al recupero aiutando a costruire ponti tra i detenuti e la società civile. L’iniziativa ha ottenuto consenso da parte della popolazione detenuta e dai loro familiari. Infatti, i bambini hanno avuto la possibilità di passare una giornata con i loro papà a tema natalizio con la presenza di figuranti che hanno realizzato un “percorso giochi” e la consegna di dolci e regali da parte di Babbo Natale e i suoi aiutanti.

"Ogni evento e momento condiviso vuole rappresentare l’opportunità per chi nello sbaglio sta cercando la nuova strada", dichiara la dott.ssa Patrizia Andrianello. "I volontari e quanti sono stati coinvolti in questo progetto sono la testimonianza che anche verso chi ha sbagliato occorre tendere la mano e lasciare spazio alla necessità di vivere un momento di festa nel periodo natalizio. L’iniziativa nasce pertanto dalla volontà di voler superare almeno idealmente barriere: e quale miglior strumento se non la famiglia con i propri figli per respirare l’atmosfera

del Natale anche all’interno del carcere" ha affermato la direttrice Andrianello.