Plastic Free in azione nel Bosco dell’Incoronata

L’associazione Plastic Free Foggia organizza un’azione di pulizia del Parco Regionale Incoronata. L’appuntamento è fissato per domenica 30 aprile, a partire dalle 9:30. Il punto di ritrovo è l’area pic-nic, di fronte ai ristoranti.

Prima dell’inizio della raccolta interverranno il referente di Plastic Free Odv Onlus Foggia e Luca Scapola di Borgo Turrito. L’evento in media dura 2 ore. Buste e materiali saranno consegnati sul posto. Dopo mezzogiorno, è prevista una visita guidata a Borgo Turrito, alla scoperta della produzione sostenibile.

L’evento è realizzato in collaborazione con Borgo Turrito Wines, Amiu Puglia, Abc (Associazione Bambini Cerebrolesi) Foggia, Daunia In Italy Aps, Aps Capitanata Futura, Esn Ase Foggia - Erasmus Student Network, Rete MoVi Foggia, con il patrocinio della Provincia Foggia.

Per partecipare all’azione di Clean Up per liberare il bosco da plastica e rifiuti i volontari possono iscriversi sul sito di Plastic Free. Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente Alessandro Scolozzi al 3278446123.