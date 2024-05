Aurora boreale nel Foggiano, archi di luce rossa colorano anche i cieli della Capitanata

L'Aurora Boreale è arrivata anche a colorare i cieli di Capitanata. Lo spettacolo, visibile già dalla tarda serata di ieri, è frutto della forte tempesta solare che sta colpendo la terra e i cui effetti più importanti sono previsti per la giornata di oggi.

Il Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha emesso un bollettino di allarme per una tempesta geomagnetica grave classificata come G4. Come riporta il meteorologo Lorenzo Badellino di 3bMeteo.com, si tratta di un evento molto raro, l'ultimo dei quali risalente al 2005, e consiste in una tempesta geomagnetica provocata dal Sole con una serie di brillamenti e grandi espulsioni di plasma e raggi cosmici diretti verso la terra.

Oltre agli effetti non proprio benefici, come blackout, la tempesta ha fatto sì che l'aurora boreale diventasse visibile anche dalle latitudini italiane. Il bagliore di colore rosa, la scorsa notte, ha colorato i cieli della Capitanata. Come ha spiegato su Facebook il meteorologo Filippo Thiery, non si è trattato solo degli archi rosso aurorali stabili (noti anche con l'acronimo Sar), ma anche aurore polari vere e proprie. In alcuni casi si è potuto intravedere addirittura la parte verde che caratterizza le aurore visibili nei paesi dell'Emisfero Nord.

Diverse le segnalazioni che stanno facendo il giro sui social, dal Gargano all'Alto Tavoliere (in particolare a Torremaggiore).

