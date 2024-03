Episcopo festeggia Pasqua e compleanno con i cardoncelli: "Viva le tradizioni foggiane"

Oggi 31 marzo, nel giorno del suo 61esimo compleanno, la sindaca di Foggia Maria Aida Tatiana Episcopo si mostra sui social sorridente impugnando un mazzo di cardoncelli, in sostituzione dei fiori, per augurare Buona Pasqua a tutti i cittadini: "Viva Foggia, viva le tradizioni foggiane!" scrive.

Effettivamente l'usanza pasquale dei cardoncelli con le uova, piatto tipico della tradizione foggiana che mette al centro la verdura primaverile, resiste anche tra le nuova generazioni. Tra gli elementi, oltre a un chilo e mezzo della pietanza, ci sono anche i pezzi di carne d’agnello, 500 grammi per quattro persone, il che giustifica l’alternativo nome di “spezzatino d’agnello”. Quattro invece le uova.

Come si preparano

Per prima cosa bisogna soffriggere l’olio (almeno due o tre cucchiai) e l’aglio in una pentola.

Nel frattempo, bisogna tagliare l’agnello a pezzetti e versarlo nella pentola quando l’aglio ha assunto il colore dorato. Chi vuole può sfumarlo con un po’ di vino bianco.

In un altro tegame, vanno messi a lessare i cardoncelli (tagliati e ben lavati). Quando l’agnello è ben rosolato si possono mettere i pomodori pelati, sale e pepe.

Quando i cardoncelli sono pronti, è possibile condirli con il sugo dello spezzatino, aggiungendo formaggio, pepe e l’agnello.

Infine, bisogna mescolare il tutto con delicatezza e aggiungere come ultimo ingrediente le uova sbattute e dell’altro formaggio.

Prima di impiattare, non dimenticate di girare per far amalgamare bene il tutto.