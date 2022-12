Stefano e il pullman anticrisi Milano-Foggia: "Riportiamo a casa lavoratori, studenti e disoccupati fuorisede"

Tornare a casa per il Natale è desiderio di tutti, ma per qualcuno rischia di restare un miraggio. Tartassate dai costi dei biglietti di treni e aerei, che per le feste aumentano sempre in modo spropositato, e quest?anno anche da inflazione e bollette fuori controllo, molte persone ? in particolare studenti, giovani lavoratori, disoccupati - rischiano di dover rinunciare al viaggio spesso più atteso dell?anno. Un fatto che non stupisce in un Paese in cui il 43% degli under 35 percepisce una retribuzione netta mensile inferiore a 1.000 euro e quasi sette su dieci (67%) sono precari.

Proprio per loro, Stefano Maiolica di @unterroneamilano ha avviato il progetto 'AttraversaTam': un viaggio in bus da Nord a Sud completamente gratuito che permette ai fuorisede di rientrare a casa per le feste. Un?iniziativa che quest?anno, grazie a Galbani, raddoppia e arriva non solo in Sicilia ma anche in Puglia, per accontentare le famiglie di tanti 'terroni a Milano'. ?Galbanino è da sempre amato in tutta Italia e in particolare nelle regioni del Sud. Per questo, abbiamo pensato ad un gesto concreto per ricompensare la fiducia dei nostri consumatori più fedeli: da qui l?idea di collaborare con Stefano Maiolica, in arte @unterroneamilano, per poter far ricongiungere i giovani venuti al Nord con le loro famiglie rimaste al Sud in una occasione speciale come quella del Natale? afferma Mauro Frantellizzi, direttore Marketing Galbani Cheese.

?Siamo molto felici di lavorare insieme per lo sviluppo di questa iniziativa così significativa per tante famiglie in tutta Italia, che avrebbero altrimenti difficoltà a riunirsi" gli fa eco Stefano Mazzoli, direttore Marketing Galbani Salumi. "Perché diventi un momento di festa per tutti, forniremo ai passeggeri anche intrattenimento e spuntini con i nostri prodotti Galbanino e Galbanetto, da sempre ?buoni amici? del Sud".

Oltre 3000 le richieste di poter viaggiare sui due bus Galbanino e Galbanetto: alta la percentuale di studenti (i più numerosi), disoccupati, ma anche lavoratori che occupano la seconda posizione in termini di iscrizioni, a conferma del fatto che i prezzi dei biglietti dei trasporti durante le feste sono insostenibili anche per chi dispone di un reddito.

?Quando ho dato vita a questa iniziativa per aiutare i fuorisede in difficoltà negli spostamenti a Natale, non sapevo dove sarebbe arrivata. L?idea era quella di mettere a disposizione la risonanza dei miei canali social per fare qualcosa di utile" dichiara Stefano Maiolica di @Unterroneamilano. "Quest?anno L?AttraversaTa, farà ancora più strada e porterà a casa ancora più persone, non posso che esserne molto orgoglioso e ringraziare Galbani per il supporto".

I due pullman partiranno giovedì 22 dicembre alle 19 dalla Stazione Centrale di Milano (lato piazza IV Novembre). Per salutare i viaggiatori dell?AttrvaersaTam e tutti quelli in transito presso la stazione Centrale, dalle 18 un concerto allieterà l?attesa dei passeggeri in partenza per le feste, grazie all?iniziativa 'Galbanino open stage', che permetterà ancora una volta ad artisti emergenti di esibirsi.

L'arrivo a Foggia è previsto alle 7.30 del 23 dicembre.