È Bubble Room mania: prenotata per l'intera estate, unica notte libera va all'asta

Anche nel 2022, la Bubble Room nel bosco di Biccari, vicino al Lago Pescara, è andata a ruba e ha raggiunto in poco tempo il sold out per i mesi di giugno, luglio e agosto. Ma c?è ancora una possibilità per dormire sotto le stelle sul tetto della Puglia. Ad annunciarlo sono il sindaco Gianfilippo Mignogna e la Cooperativa di Comunità.

"Grazie al grande successo dell?iniziativa e in considerazione delle tantissime richieste pervenute, la Cooperativa di Comunità Biccari ha deciso di lasciare invenduta la notte dell?11 agosto per metterla all?asta a disposizione del miglior offerente", fa sapere il primo cittadino.

L'asta si concluderà a mezzanotte del 6 Giugno e nelle ore successive sarà comunicato il vincitore sui canali social della Cooperativa. La bubble room è una mini casa pop up, con pareti e soffitto trasparente per sentirsi completamente immersi nella natura.