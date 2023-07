Nasce l’associazione 'Vieste 365'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Vieste è una città che vive e respira turismo, ma con una sfida in sospeso: affrontare la intensa stagionalità che caratterizza questo settore. Per questo, è nata l'associazione 'Vieste 365 - Ospitalità e Turismo Sostenibile', il cui obiettivo principale è quello di approcciarsi al turismo in maniera diversa, vedendolo non solo come un fenomeno prettamente estivo, con i suoi pro e contro, ma come un'opportunità da valorizzare 365 giorni all'anno. "Crediamo nel potenziale di Vieste per offrire un'esperienza turistica di qualità che rispetti le comunità locali e valorizzi il nostro ricco patrimonio culturale e ambientale, tutto l'anno. La sfida è impegnativa, ma siamo convinti che sia possibile migliorare l'offerta turistica attuale contribuendo così a un'economia locale più sostenibile".

Tra i membri fondatori dell'associazione ci sono molte attività come Dimora Cummà Marì, B&B Monsignore, B&B Rais, Relais La Pretura, Tra Cielo e Mare, Casa Giulia, Casa Pinta, B&B Marina Piccola, Appartamenti in Centro, B&B Tra le vie del borgo, Casa vacanze Una Volta sul Mare, Casa Vacanze La Banchina e il portale turistico TurismoVieste.it

Queste realtà, che già offrono servizi turistici durante gran parte dell'anno, hanno deciso di unire le forze e di dedicare il loro impegno alla realizzazione di questa sfida. L'associazione si propone di favorire lo sviluppo di un’offerta turistica di qualità, durante l’arco dell’anno, che tenga conto del benessere delle comunità locali e dei lavoratori del settore, con stagioni turistiche più lunghe; di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e architettonico del territorio, sensibilizzando la popolazione locale sull'importanza di tutelare le zone storiche della città e strategie ecosostenibili, tra cui il potenziamento della rete di trasporto pubblico e di infrastrutture per la mobilità lenta. E ancora, di collaborare con le autorità locali e con i soggetti pubblici e privati interessati alla promozione del turismo nazionale e internazionale, al fine di realizzare progetti di sviluppo turistico durante tutto l’arco dell’anno, di promuovere attività di ricerca e analisi riguardo i flussi turistici e l’offerta turistica al fine di individuare le criticità e le opportunità per lo sviluppo di un turismo sostenibile, internazionale e destagionalizzato, identificare le soluzioni migliori per limitare l'impatto negativo del turismo sul territorio e migliorare al contempo l'offerta turistica.

L'associazione Vieste 365 è aperta a tutti coloro che condividono questi obiettivi: operatori turistici, fornitori di servizi e semplici cittadini. Invitiamo tutti coloro che desiderano sostenere questa visione di un turismo responsabile e sostenibile, 365 giorni l'anno, a unirsi a noi in questa impresa. "Per maggiori informazioni su come farlo, non esitate a contattarci sul sito www.vieste365.it o via mail a info@vieste365.it".