L'asinello Fortunato non è più un isolano: la mascotte delle Tremiti trasloca in una masseria didattica di San Paolo

Cambia casa dopo tanti anni Fortunato, l’asinello delle Isole Tremiti, adottato da un agriturismo e masseria didattica sulla terraferma, per garantirgli cibo, cure e strapparlo alla furia del maltempo. I collegamenti interrotti o a singhiozzo, infatti, rendevano sempre più difficile accudirlo. A darne notizia è Coldiretti Foggia che ha trovato vitto e alloggio all’asino più amato dai turisti delle Isole Tremiti.

La mascotte delle Isole Tremiti, dunque, sarà adottata dalla Fattoria Rovello, masseria didattica di San Paolo di Civitate, dove già da anni gli animali vivono in simbiosi con i bambini che si divertono ad accarezzarli e dare loro da mangiare, accompagnati nel ‘battesimo della sella’ per montare cavalli, puledri e dalla prossima settimana anche l’asinello Fortunato, che diverrà ben presto l’eroe buono della masseria Rovello.

La presenza dolce ed empatica dell’asino Fortunato sulle Isole Tremiti è stata raccontata anche dallo scrittore e narrastorie salentino Rocco Baccadamo che a Fortunato, da lui ribattezzato Biagio, ha dedicato il racconto ‘Isole Tremiti: l’asino di Diomede’.

“Attualmente nell'isola c'è, ed è divenuto una realtà, questo simpatico e quieto compagno a quattro zampe – scrive Boccadamo - ormai familiare ai più dei frequentatori”, e spiega: “Il quadrupede staziona normalmente in prossimità della rete di recinzione del campo e sembra voler fraternizzare con i turisti di passaggio, dai quali si aspetta, e talora riceve, qualche assaggio di cibo. Mentre lo ammiravo intento a brucare ciuffi di erba fresca e profumata di pioggia, stamani mi è venuto in mente di battezzare formalmente l'amico equino delle Tremiti, imponendogli il nome di Biagio”.

In Puglia, la razza di asini più nota è quella di Martina Franca – conclude Coldiretti Puglia - una delle otto razze asinine italiane riconosciute per legge, oltre a quelle non riconosciute, quali ‘l’asino pugliese’, con le sottorazze della Basilicata, della Calabria e delle Marche e l’asino Leccese.