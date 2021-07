Ascoli Satriano, i grifoni tornano a casa. Il museo li celebra con mostre, aperitivi e rievocazioni storiche

Un viaggio nel tempo a caccia di simboli e miti conservati in due musei di Ascoli Satriano

Dopo il grande successo riscosso a Roma durante la Mostra 'Tota Italia' presso le Scuderie del Quirinale, i grifoni di Ascoli Satriano tornano a casa.

I mostri mitologici con testa d’aquila e corpo di leone che azzannano una cerva, verranno accolti sabato 31 luglio dalle ore 18:00, con l’evento 'Bentornati Grifoni! Visita guidata, rievocazione storica e aperitivo', un’occasione per scoprire reperti unici al mondo e protagonisti di mostre di caratura internazionale.

Accompagnati da una guida turistica abilitata, si potranno visitare il museo Archeologico e il museo Diocesano di Ascoli Satriano e comprendere i legami simbolici e mitici dell’icona mostruosa utilizzata sia in ambito pagano che cattolico, come mostrano i tanti reperti del Museo Diocesano.

A seguito della visita, per comprendere meglio gli usi e i costumi dei dauni, verrà messa in scena una rievocazione storica con abiti e utensili accuratamente ricostruiti dall’associazione Ausculum in Apulia. I rievocatori, oltre a illustrare oggetti e storie antiche, metteranno in scena un vero combattimento e una formazione d’attacco usata dai soldati dauni.

In conclusione, per brindare al ritorno dei grifoni, verrà allestito un aperitivo nel chiostro quattrocentesco del Polo Museale di Ascoli Satriano. L’aperitivo sarà a base di eccellenze enogastronomiche accuratamente selezionate dall’Aps Only Food e cocktail a km0 miscelati dai barman di Apulia Cocktail Experience, professionisti nella realizzazione di cocktail che con prodotti del territorio.

L’aperitivo è curato da personale specializzato e certificato per la somministrazione di alimenti. Per intolleranze e preferenze alimentari, si prega di avvisare almeno 48 ore prima dell’evento in modo da realizzare un menù su misura.

L’evento è ideato, promosso e organizzato da Trawellit srl, startup innovativa tutta foggiana aggiudicataria del finanziamento Pin – Pugliesi Innovativi e del programma Bravo Innovation Hub '+Turismo +Cultura', strumento creato da Invitalia, Mise ed Infratel e coadiuvato da Ashoka Italia, Destination Makers e Comune di Brindisi per accelerare il processo di crescita delle imprese del turismo e cultura più innovative del Mezzogiorno.

Si ringraziano per la collaborazione: Città di Ascoli Satriano, Arcidiocesi di Ascoli-Cerignola, Polo Museale di Ascoli Satriano, Coop. ArteMus, Ausculum in Apulia, Apulia Cocktail Experience e Only Food.

