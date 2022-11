Attività di fruizione territoriale: online l'application form per iscriversi al database del parco nazionale del Gargano

Attraverso questo strumento, l’ente parco mira a mappare per aree tematiche quelle attività, ovvero quelle professionalità, operative nel territorio di sua competenza che, coordinandosi con esso, vogliano mettersi in rete e contribuire alla definizione di sempre migliori strategie di promozione territoriale.

“La creazione di questo database è collegata all’avvertita esigenza di recuperare informazioni, oggi del tutto assenti, utili all’individuazione dei soggetti che organizzano e svolgono specifiche attività di accompagnamento alla fruizione territoriale di visitatori e turisti. Nel nostro territorio esistono tantissime realtà che operano in tal senso e che, purtroppo, sono poco conosciute. Il tentativo che l’ente parco intende realizzare è quello di procedere alla loro mappatura, finanche individuando i siti in cui le loro attività sono svolte. Si cercherà, dunque, di metterle in rete coinvolgendole in iniziative di comunicazione, di promozione e in altre attività progettuali che saranno eventualmente avviate in futuro”, ha dichiarato Pasquale Pazienza.

Sono diverse le tipologie di servizi da mappare. Tra questi ci sono per esempio quelli inerenti l’offerta di servizi collegati all’organizzazione di attività sportive e d’avventura (mountain-biking, trekking a cavallo, vela, arrampicate, surf, volo leggero, ecc.), religiose, storico-archeologiche e culturali, di guida a escursionismo naturalistico e altre ancora.

L’ente parco invita i soggetti interessati a compilare il format online e specifica che ogni informazione immessa sarà trattenuta negli archivi dell’Ente e da questo trattata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Link per la registrazione:

https://www.parcogargano.it/ servizi/notizie/notizie_ fase02.aspx?ID=3739&LinkFoto

www.parcogargano.it