Lo studio da 110 e lode di Ippolito: il sistema che rileva i danni ai ponti porta la firma dell'ingegnere foggiano

È firmato Francesco Ippolito, giovane ingegnere foggiano, l'innovativo studio relativo al rilevamento automatico dei danni nei ponti che ha visto la creazione da zero - un lavoro quasi inedito - di un modello di identificazione e classificazione automatica di diverse tipologie di difetti presenti nei ponti in calcestruzzo armato ed in precompresso.

Un riconoscimento da 110 e lode ottenuto presso il Politecnico di Bari, dove Francesco Ippolito ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Strutturale con la tesi 'Teoria e Progetto di Ponti denominata 'Applicazione del Machine Learning per il rilevamento del danno e del degrado nei ponti esistenti in c.a. e c.a.p.', mostrando anche la creazione di un’app per smartphone e tablet per il rilevamento automatico dei danni.

Su Facebook l'ingegnere ha ricordato il padre Luigi, pilota di Alidaunia morto tragicamente nell'incidente del 5 novembre 2022 in cui morirono sette persone: "Il ringraziamento più importante per il traguardo raggiunto va a mio padre che con i suoi innumerevoli sacrifici mi ha permesso materialmente di raggiungere questo risultato....Qualunque cosa ho realizzato la devo a lui, che da grande pilota mi ha insegnato a prendere il volo: per questo non ho tante parole, se non “grazie”. Sarai sempre con me ovunque andrò"