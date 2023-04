I titolari del Samì ridanno vita all'ex Caffè delle Rose: "Colmiamo un vuoto, tante le novità"

Chiuso da alcune settimane, dopo 27 anni, l'ex 'Caffè delle Rose' di viale Giuseppe di Vittorio 239, che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità locale e per i turisti, i viaggiatori, i frequentatori del quartiere fieristico, e per i nottambuli alla ricerca della primissima o ultima colazione, cambia pelle e per volontà dei nuovi acquirenti, Andrea e Milena Montepeloso, si trasforma in Samì Café.

"La sua chiusura ha lasciato un vuoto nel tessuto sociale della nostra città, non è stata soltanto l'ennesima cessazione di un'attività commerciale a Foggia. Un vuoto che proprio per questo abbiamo voluto colmare rilevando l'attività, e impegnandoci come sempre al meglio per offrire la nostra professionalità, la nostra esperienza, il nostro entusiasmo a servizio di quanti vorranno venire a trovarci. Il Samì Caffè (questo il nome scelto, per rimarcare la continuità con quanto da noi fatto negli ultimi anni nel ristorante adiacente, al quartiere fieristico) presenterà però numerose novità, oltre a uno staff completamente rinnovato, a partire dal pastry chef Luciano Farmini e dal suo rinomato staff, che saremo lieti di presentare agli organi di informazione sabato prossimo 15 aprile alle ore 11.30".

L'inaugurazione del Samì Caffè, invece, è in programma domenica prossima 16 aprile, dalle ore 19. L'apertura al pubblico e l'inizio ufficiale della nuova attività dal giorno 17 aprile.