L'Abbazia di Càlena è finalmente aperta al pubblico. Martucci: "Restituito bene che merita di essere visitato"

Il 21 luglio è stato il primo giorno di visite presso l’Abbazia di Santa Maria di Calena, nella piana di Peschici.

Grazie ad un protocollo d’intesa siglato con i componenti della famiglia Martucci, proprietaria del complesso, ora la comunità può fruire delle meraviglie di una delle abbazie più antiche d'Italia. Venerdì mattina decine di persone accompagnate da una guida specializzata, Carmela Pupillo, non si sono fatte sfuggire l'occasione.

Questo il commento Domenico Martucci, figlio di uno dei comproprietari dell’Abbazia, artefice di questo nuovo corso che sta consentendo, per il momento la fruizione pubblica di Càlena o Kàlena: “Il mio impegno finalizzato ad ottenere la fruizione di Calena è stato abbondantemente ripagato nel giro di un mese e mezzo. Mi sono esposto pubblicamente per risolvere una questione in stallo da trent’anni e l’ho fatto per restituire alla comunità garganica un bene che merita di essere visitato da tutti perché fa parte della storia, delle tradizioni e della cultura garganica. Ci terrei a ringraziare l’arcivescovo D’Ambrosio per l’attestato di stima che ha voluto tributarmi così come l’amministrazione del Comune di Peschici e di vari enti tra cui Italia Nostra e il centro studi Martella che negli anni si sono occupati della questione. Mi impegnerò affinché questo traguardo si trasformi in un punto di partenza e in una rinascita per questo luogo inestimabile”.

Finora chiuso al pubblico, il complesso badiale, considerato tra i più antichi monasteri d’Europa, fu eretto dai Benedettini. La sua esistenza è attestata nell’XI secolo, ma probabilmente un antico insediamento esisteva già nell’IX secolo. Sono ancora presenti i resti del chiostro, un pozzo del sedicesimo secolo, e le due chiese di Santa Maria delle Grazie. Dal 2004 l’Abbazia è stata sempre segnalata per il censimento dei Luoghi del Cuore del Fai. Per anni, in tanti avevano lavorato per rendere fruibile il bene e, da ultimo, era stato Domenico Martucci, a ufficializzare il suo proposito di aprirla a turisti e visitatori, dopo uno stallo durato 30 anni (continua a leggere la storia).

La Pro Loco stima che saranno organizzate visite da una a due volte a settimana, indicativamente. È possibile prenotare presso l’infopoint turistico di via Magenta 3 a Peschici, oppure telefonando allo 0884-964966. Di appena due euro il costo del biglietto.