Un calice di vino per salvare l'affresco del 'Cristo Pantocratore': aperitivo solidale per raccogliere fondi

Una raccolta fondi a favore del restauro del Cristo Pantocratore affrescato nel Catino absidale della cripta della Basilica Cattedrale di Foggia: è l’obiettivo dell’aperitivo solidale di oggi, domenica 7 maggio, alla ‘Sartoria del gusto’ di vico Ciancarella, in programma fino alle 13:30.

Il ticket di 10 euro, interamente devoluti per il restauro, comprende una visita guidata alla cripta della Cattedrale e all’affresco risalente al XV secolo, a cura di Francesca di Gioia. A seguire, un calice di vino della Cantina Sacco accompagnato dal prosciutto iberico tagliato al coltello da Nicola Stilla.

“’Eravamo 4 amici al bar’, uno che seleziona e distribuisce vino, Tommaso Cera, Danilo della Sartoria con il suo locale, Francesca Di Gioia che insegna storia dell'arte in Accademia e io che taglio prosciutto e mortadella – racconta Nicola Stilla - Ci siamo detti: perché non organizziamo qualcosa per la nostra Cattedrale, ed eccoci qui con Francesca che si occuperà di illustrare la storia della cripta ed alla fine della visita guidata noi offriremo un aperitivo con calice di vino locale prosciutto spagnolo e bruschetta da Danilo alla sartoria. Il ticket sarà di 10 euro ed il totale incasso sarà devoluto a Don Daniele per i lavori di restauro. Gli abbiamo illustrato la nostra iniziativa e lui ha accolto con entusiasmo l'idea di poter far vivere in maniera diversa e più informale le bellezze artistiche della nostra Cattedrale. Ci informiamo, ci divertiamo, facciamo del bene: perché non farlo? In fondo la Cattedrale e la città sono di tutti, e ognuno di noi deve fare del suo per renderla più bella e vivibile”.

L'affresco sta cadendo a pezzi, e il parroco don Daniele D'Ecclesia, nei giorni scorsi, aveva lanciato un appello e una raccolta fondi.