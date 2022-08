Anzano di Puglia, il caratteristico borgo dei Monti Dauni e la leggenda del santuario di Santa Maria in Silice

Anzano di Puglia è un piccolo comune incastonato tra i Monti Dauni. Un paese caratteristico, perché situato nella parte più alta della regione, a circa 700 metri di altitudine, al confine con la Campania.

Il particolare centro storico è carattizzato da stradine strette, vicoli che si intrecciano, piccole piazze e scalinate scoscese; il tutto contornato da abitazioni dai tetti rossi, antiche chiese, archi e campanili.

Intorno al paese di Anzano si narra della leggenda del santuario di Santa Maria in Silice, secondo cui dei pastori trovarono una statua dorata della Vergine Maria, quando cercano di portarla via le ruote del loro carro rimasero ferme e da quel momento si decise di edificare il santuario di Santa Maria in Silice proprio lì.

Cosa fare e cosa visitare ad Anzano

Il viaggiatore che arriva ad Anzano di Puglia potrà ammirare il museo civico situato nel centro storico e la chiesa di Santa Maria di Anzano, edificata nel 1930.

Inoltre, da non perdere anche i portali in pietra del Sud che riuscirono a sopravvivere a diversi terremoti; tra le chiese non dimentichiamo la quella di Mastralessio, mentre per gli appassionati di natura vi è il Regio Tratturo Pescasseroli-Candela caratterizzato da masserie in pietra, pagliai, abbeveratoi per animali e immense distese di coltivazioni di cereali.

Tra le festività e le ricorrenze vi è la festa di Santa Maria di Anzano che ha luogo il lunedì dopo la Pentecoste, mentre il 18 agosto si festeggia San Rocco, il patrono del paese, con processione e caratteristici fuochi di artificio.

Fonti: Wikipedia; Viaggiare in Puglia; Visit Monti Dauni