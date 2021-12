Dalla banda del paese alla Scala di Milano: è il musicista Antonio Di Biccari, ha suonato per Placido Domingo

Un giovane musicista orsarese è stato chiamato come aggiunto nell’orchestra dell’accademia del teatro alla Scala di Milano per due produzioni: il concerto lirico-sinfonico con Placido Domingo e Roberta Mantegna diretto dal Maestro Armiliato lo scorso 2 dicembre, e la serata di gala del 12 dicembre, con concerto diretto dal Maestro Renzetti, per il 20esimo anno della fondazione dell’Accademia.

Il musicista di Orsara di Puglia è il venticinquenne Antonio Di Biccari. Il suo strumento è il trombone basso. Ha conseguito il diploma accademico di secondo livello col massimo dei voti e la lode lo scorso 19 luglio 2021 al Conservatorio Umberto Giordano di Foggia sotto la guida del Maestro Giuseppe De Marco. Fa parte della Fanfara orsarese dei Bersaglieri ed è tuttora un elemento del Complesso bandistico Santa Cecilia di Orsara (ufficialmente riconosciuta come la più antica della Puglia, attiva dal 1780) di cui è anche direttore artistico e musicale. Antonio Di Biccari, inoltre, è il direttore artistico dell’Associazione musicale Holladura, sodalizio orsarese “che si impegna da anni per portare l’alta cultura musicale a Orsara di Puglia”, spiega Antonio, “attraverso la scuola e la masterclass di perfezionamento per professionisti con cui abbiamo ospitato prime parti del teatro Santa Cecilia di Roma, del teatro alla Scala di Milano, dell'Orchestra Filarmonica di Rotterdam, oltre al Duo Scarlatti ed Agostino Marangolo”. Un’associazione che ha intrapreso una collaborazione attiva con l'Associazione di Alta Cultura Musicale Mozart di Tricase presieduta dal Maestro Giovanni Calabrese per creare un ponte Daunia-Salento che abbia ad oggetto l'alta cultura musicale.

“A nome mio e dell’intera Comunità di Orsara di Puglia”, ha dichiarato il sindaco Tommaso Lecce, “sono felice di fare le mie congratulazioni ad Antonio Di Biccari per il brillante percorso che sta intraprendendo, è un motivo di orgoglio per tutti gli orsaresi”. “Sono stato davvero felice di ricevere la chiamata dall’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano”, ha raccontato Antonio Di Biccari. “Ringrazio il Conservatorio di Foggia, il Maestro Giuseppe De Marco e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Umberto Giordano con cui continuo a collaborare. Sono uno studente e un musicista. La musica è la cosa più importante per me”.

Antonio Di Biccari, nel proprio curriculum, vanta diverse e prestigiose collaborazioni. Ha suonato con l’Orchestra di fiati del Conservatorio 'Carlo Gesualdo da Venosa' di Potenza come aggiunto, per la Giordano Wind Orchestra, la Oles (Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento), l’Orchestra dell'Accademia Musicale Andrea Chenier ed ha all’attivo una serie di collaborazioni con diversi organici inseriti nelle programmazioni del Teatro Pubblico Pugliese.

“Orsara di Puglia ha una tradizione musicale importante”, ha aggiunto il sindaco Tommaso Lecce, “a partire da quella bandistica, con tanti giovani che imparano ad amare e a suonare uno strumento. L’esempio di Antonio Di Biccari è importante, perché può aiutare le nostre ragazze e i nostri ragazzi a impegnarsi ancora di più, a perfezionare e sviluppare il proprio talento, ad ambire ai grandi palcoscenici e alle grandi formazioni musicali d’Italia e del mondo”.