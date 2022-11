Antonino trionfa a 'Tale e Quale show': il cantante di Foggia vince la 12esima edizione

La dodicesima edizione di 'Tale e Quale Show' parla foggiano. Dopo sette puntate il cantante 39enne di Foggia, Antonino Spadaccino, con 414 punti, sale sul gradino più alto del podio della trasmissione condotta da Carlo Conti in onda su Rai 1, ogni venerdì in prima serata.

La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e i giurati imitatori che si sono alternati nel corso delle sette puntate, non hanno avuto dubbi nel tributare ad Antonino la palma del migliore. E infatti ha terminato l'avventura con una straordinaria esibizione di Riccardo Cocciante, aggiudicandosi, nella settima puntata, il secondo posto con 'Se stiamo insieme' e ottenendo un punto grazie ai voti social.

Nel corso del programma ha vinto la prima puntata grazie ad una magistrale interpretazione di 'T'innamorerai' di Marco Masini. Si era confermato durante la seconda puntata con 'Leave The Lighit On' di Tom Walker. Il terzo successo è arrivato alla quinta puntata con l'interpretazione di Loredana Berté in 'Cosa ti aspetti da me'. Prima ancora aveva interpretato Fausto Leali e Rod Steward. Bella l'imitazione di 'Talking to The Moon' di Bruno Mars.

Sostenuto dai genitori di Foggia - ai quali ha consegnato il premio - l'artista diventato noto al pubblico grazie alla vittoria conquistata nel 2004, quarta edizione di 'Amici' di Maria De Filippi, ora sogna Sanremo.