Il trionfo di Antonino a Tale e Quale: "Un’avventura unica"

"Tutto è cominciato con la promessa di fare cose folli da ricordare. 'Tale e Quale' è stato un percorso Teatrale che ricorderò per sempre, un’avventura unica che solo chi vive in prima persona può comprendere fino in fondo". Così, sulla propria pagina ufficiale, Antonino Spadaccino commenta la vittoria nella dodicesima edizione di 'Tale e Quale Show', ottenuta ieri sera.

Un post social corredato da alcune immagini con coach, truccatori e con gli amati genitori, presenti tra il pubblico nel corso della puntata di ieri sera.

"Grazie di cuore a tutti i miei compagni di viaggio, guerrieri coraggiosi del venerdì sera, siete stati davvero fortissimi. Grazie ai miei coach Matteo Becucci, Emanuele Aureli per la passione e l’amore puro per questo mestiere. Grazie al Maestro Pinuccio Pirazzoli per avermi coccolato con gli arrangiamenti e tutta l’orchestra", scrive il cantante foggiano che poi aggiunge: "Grazie ai miei truccatori Daniela Grossi e Maurizio Minchilli (l’innominabile) perché senza di voi nulla sarebbe stato lo stesso. Grazie di cuore a Ivana Sabatini e Stefania De Finis perché mi avete fatto sentire a casa".

Non manca il ringraziamento al 'padrone di casa' Carlo Conti: "Grazie di cuore per avermi voluto al tuo fianco in questa avventura meravigliosa, grazie per ogni singolo in bocca al lupo ricevuto poco prima di entrare nel tuo ascensore magico. Porto con me La tua onestà e il tuo enorme talento ricchezza e valore aggiunto che mi hanno fatto crescere anche in questa nuova avventura".

Infine, l'ultimo pensiero è ai sostenitori: "Grazie di cuore al pubblico che mi ha seguito e supportato in questa avventura fantastica. Il vostro amore da 18 anni mi riempie il cuore. Grazie a Rai1 per aver creduto in me e per questa preziosa possibilità".

L'avventura di Antonino, però, non finisce qui. Insieme a Gilles Rocca, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò si misurerà nel 'Grande torneo' insieme ai migliori sei concorrenti della passata edizione, i vincitori 'Gemelli di Guidonia, Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantina, Francesca Alotta, Stefania Orlando e Deborah Johnson.