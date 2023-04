'Quanto è passiva', frase choc rivolta ad Antonino: "Commento stupido, non posso far finta di nulla"

Un commento pubblicato su Twitter rivolto ad Antonino Spadaccino - ospite di Loretta Goggi nell'ultima puntata del programma 'Benedetta Primavera' andato in onda venerdì sera, ha scatenato un botta e risposta sui social tra l'utente e il cantante di Foggia vincitore dell'ultima edizione 'Tale e Quale Show', tanto che Vladimir Luxuria si è vista costretta ad inserirsi nella discussione spiegando perché la frase - 'quanto è passiva' - sia una offesa molto grave.

'Passiva' come insulto ha diversi significati: usare il femminile per denigrare qualcuno denota misoginia e disprezzo per le donne; chi considera essere passivo deprecabile si sente meno gay se fa l’attivo? Brutta cosa invidiare chi va in tv".

Antonino ha poi pubblicato un video in cui chiarisce la sua posizione e ringrazia la conterranea: "Ci tengo a precisare una cosa. Io non ho risposto a questo utente che mi ha dato della passiva perché mi sono sentito offeso. Ho risposto perché ritengo sia necessario dare un messaggio preciso: i social non sono una sputacchiera dei pensieri. Dietro allo schermo della tv, del telefono o del computer ci sono le persone. E le persone vivono, sentono e si dispiacciono, anche di un commento di un perfetto sconosciuto. E per un artista che non ha mai nascosto la propria natura ricevere un commento così stupido significa anche sentire la responsabilità di non far finta di niente. A me quel passiva detto nella goliardia di Twitter mi ha fatto anche ridere, perché oggi sono una persona risolta, matura. Perché ho gli strumenti per riconoscere un commento cretino da uno cattivo. Però non siamo tutti così. Se l’avessero detto ad Antonino di Foggia di 14 anni avrebbe avuto un altro peso. Il peso specifico del sentirsi sbagliati. E io questo non lo posso permettere. Questo non è politicamente corretto, questo è eticamente giusto".