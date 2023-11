Podio foggiano a 'Tale e Quale', Antonino e Gaudiano secondo e terzo nel torneo dei Campioni: vince la Mongiovì

Il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, puntata speciale nella quale si misurano i migliori cinque concorrenti delle edizioni 2023 e 2022 ha visto trionfare Ilaria Mongiovì. La giovane attrice e cantante, classificatasi terza nell'ultima edizione della trasmissione condotta da Carlo Conti, si è aggiudicata il torneo intepretando Mariah Carey e la sua 'Can't live'.

La Mongiovì ha superato l'accesa concorrenza rigorosamente Made in Foggia di Antonino e Luca Gaudiano, vincitori delle ultime due edizioni di Tale e Quale, saliti sugli altri due gradini del podio.

Per soli tre punti la cantante ha prevalso su Antonino (già vincitore del Torneo dei campioni lo scorso anno), che con una magistrale imitazione di Stan Smith con la celebre 'Stay with me' si è fermato a 77 punti. Terzo posto con 65 punti per Luca Gaudiano, che ha vestito i panni di Ed Sheeran con la sua 'Thinking out loud'. Piuttosto eterogeneo il giudizio dei cinque giudici presenti: Giorgio Panariello, Antonella Clerici e Claudio Lauretta (nella sua versione di Vittorio Sgarbi) hanno premiato Ilaria Mongiovì, mentre Antonino ha ricevuto il voto più alto di Malgioglio e Loretta Goggi (con Gaudiano sul podio). A questi si sono aggiunti anche i voti social (3 punti per la Mongiovì) e i punti bonus dei coach e dei giudici. I primi hanno premiato ancora una volta la giovane cantante e attrice di Notre Dame de Paris, mentre Malgioglio e Goggi hanno dato i rispettivi 5 punti ad Antonino. I 5 punti di bonus di Panariello, invece, sono stati attribuiti alla Persia.