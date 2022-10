Il foggiano Antonino è il 'Re' indiscusso di Tale e Quale Show: vince anche interpretando la Berté

Antonino Spadaccino ha vinto la quinta puntata del programma condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show. E' la terza affermazione su cinque del cantante foggiano, che si era imposto nelle prime puntate quando aveva interpretato Marco Masini e Tom Walker. "Sfida della vita vinta, sono entrato nei panni della leggenda del rock italiano Loredana Bertè, per me è stato davvero un vero onore. Ho il cuore che batte a tremila" il commento a caldo dell'ormai indiscusso numero uno della trasmissione. Non era riuscito a vincere nei panni di Fausto Leali e di Rod Stewart. Nella puntata di ieri è ritornato al successo.