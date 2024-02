Il giovane sanseverese Anthony Ricci sul podio al Sanremo Juke Box

Prestigioso riconoscimento per un giovanissimo artista sanseverese nella settimana della grande canzone italiana del Festival di Sanremo. Anthony Ricci, di appena 10 anni, ha preso parte alle selezioni del Contest Nazionale di Sanremo Juke Box ideato e prodotto da Moreno De Ros (Cantautore e Produttore Discografico). Anthony ha superato la selezione iniziale con oltre 2000 partecipanti provenienti da tutta Italia: grazie al suo cristallino talento è riuscito ad entrare a far parte dei fortunati finalisti del Contest, dove ha convinto tutta la Giuria di professionisti ad assegnargli il terzo posto nella categoria degli Junior.

“Esprimo la soddisfazione mia personale e di tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – per le capacità canore dimostrate dal piccolo Anthony. Il nostro giovanissimo concittadino ha convinto tutti in un contest nazionale e sono certo che nel prosieguo di questa attività extra scolastica, non gli mancheranno tante altre soddisfazioni. Congratulazioni a lui, alla sua famiglia ed a quanti lo seguono con affetto”.

Anthony si ispira a Elvis Presley, Frank Sinatra, Ray Charles, Mango, Renato Zero, i Queen, Michael Jackson. Ha anche scritto un primo libro, pur essendo giovanissimo, ispirandosi a Washington Irving "La Leggenda di Sleepy Hollow". “Mi sono avvicinato al canto – dice Anthony - perché mio nonno oltre ad essere un grande artista come parrucchiere - Giovanni Liquadri – aveva quale hobby quello di cantare. Io ne ero ammaliato, non facevo altro che ascoltarlo… ho capito che da grande voglio fare il cantante.

Ricci ha ricevuto quale premio per il terzo posto assoluto un contratto discografico con l’etichetta Nuovi Eroi (Bari) di Moreno De Ros, che da adesso è diventato il suo produttore ufficiale, al quale sarà affidato il compito di seguirlo nella sua crescita artistica. Tra i primi progetti che saranno realizzati a breve, è previsto un primo disco CD nel quale Anthony avrà la possibilità di far conoscere le proprie doti artistiche anche al grande pubblico. Per quanto riguarderà l’aspetto della cura della voce il produttore De Ros ha affidato alla Vocal Coach Gessica Canova, che ha la propria accademia a San Nicandro e Apricena (Urban Studio), il compito di gestire le vocalità del talentuoso Anthony Ricci.