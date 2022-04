L'Ansi ricorda il collega Di Gennaro, ucciso mentre era in servizio

Nell’ambito delle iniziative per la diffusione della cultura antimafia, il presidente nazionale dell’ansiI, Gaetano Ruocco, l'altroieri ha voluto ricordare l’anniversario della scomparsa del maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro. Il presidente del sodalizio dei sottufficiali, ha ricordato l’estremo sacrificio del collega e l’esempio che egli rappresenta per i giovani e per i cittadini onesti che ogni giorno subiscono ingiustizie. “Quest’anno ricorre anche il quarantennale della legge Rognoni La Torre ed il trentennale dell’eccidio di Capaci e via D Amelio – ha dichiarato Ruocco - memoria significa ravvivare i valori nelle coscienze e non un mero ricordo, affinché certe cose non accadano più, e il seme della legalità possa diffondersi nel tessuto sociale come lievito culturale”. L’Ansi è in prima linea insieme ad altre associazioni, ai famigliari dell’eroe e alle istituzioni per iniziative contro tutte le mafie.